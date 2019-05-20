2019-05-20T13:17:11+03:00
Спорт

Сергей Шубенков провел мастер-класс для детей в Китае

Анна СЕМИНА
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Мастер-класс от Сергея ШубенковаМастер-класс от Сергея ШубенковаФото: скриншот сайта
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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков во время своего пребывания в Китае провел мастер-класс для детей.

- Люблю вести барьерные мастер-классы для детей. Довольные лица и весёлый галдёж дают сильный эмоциональный заряд. А благодаря Британской Школе Нанкина я впервые получил подобный опыт на английском языке и пообщался с другими топовыми атлетами. А завтра снова попробую свои силы в барьерном беге, - написал в своем аккаунте в Instagram Сергей Шубенков.

Напомним, в настоящее время спортсмен находится в Китае. 18 мая на втором этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае он открыл свой очередной соревновательный сезон. В первом старте 2019 года он показал третий результат. Свои коронные 110 метров с барьерами он преодолел за 13,28. Сам спортсмен признался, что недоволен результатом.

- Начало положено. Немного обидно, что бронза и 13,28, но вот не надо было плечом в соседа справа прибегать, - сетовал легкоатлет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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