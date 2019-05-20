Поезд врезался в ассенизаторскую машину в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-20T12:09:32+03:00

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В Барнауле произошло очередное ДТП на железной дороге. Однако если быть точнее, то рядом с ней.

Как рассказали в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте» очевидцы, в районе пересечения улиц Бульвар 9 января и улицы Володарского маневровый поезд столкнулся с ассенизаторской машиной, которая стояла рядом с железнодорожными путями.

Как рассказали в ГИБДД по городу Барнаулу, пострадавших, к счастью, нет. Судя по снимкам с места аварии, грузовик получил не сильные повреждения. Скорее всего это из-за невысокой скорости поезда. Не исключено, что автомобиль остался на ходу. Тем не менее, были вызваны сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Помимо этого сегодня же, 20 мая, в Барнауле произошла авария также с участием грузовика и пассажирского автобуса. Как рассказали очевидцы, столкновение произошло в районе пересечения улицы Попова и Юрина (район Докучаево). Водитель маршрута №80 поворачивал через трамвайные пути, и уже начал пересекать Попова и в этот момент в него врезалась фура. Впрочем, ДТП оказалось несерьезное. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU