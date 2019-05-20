Более 100 спортсменов приняли участие в чемпионате Алтайского края по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-20T13:33:48+03:00

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В минувшие выходные в Барнауле прошло первенство Алтайского края по греко-римской борьбе. Соревнования были посвящены памяти капитана полиции Раффи Исраеляна.

Турнир собрал в одном месте более ста спортсменов, представляющих школы борьбы шести регионов. Помимо этого прибыли гости из Казахстана.

- Такие соревнования мы всегда посвящаем памяти наших сотрудников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Такой чемпионат проводится уже четвертый раз, мы надеемся, что он будет привлекать все больше участников со всей страны и ближнего зарубежья, – сказал в своем приветственном слове Алексей Яровиков, полковник внутренней службы, врио начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По словам главного тренера края по греко-римской борьбе и друга Исраеляна Равиля Галеева, сам Раффи тоже был участником подобных турниров.

- Он всегда был лидером в нашем борцовском братстве, и его гибель стала для нас невосполнимой потерей. В итоге мы начали проводить турниры в его честь, – приводит слова Галеева ИА «Толк».

По итогам поединков спортсмены из Алтайского края завоевали 11 медалей. Из них четыре золотых, три серебряных и четыре бронзовых. В числе чемпионов: Алексей Тадыкин (63 кг), Николай Полтев (67 кг), Никита Зубков (87 кг) и Михаил Погорелов (130 кг).

Справка КП

Раффи Эдикович Исраелян родился в 1986 году в Грузии. В 1995 вместе с семьей переехал в Рубцовск. Там он занялся греко-римской борьбой. После окончания школы поступил в рубцовский филиал АлтГУ на юридический факультет, позднее выполнил норматив мастера спорта и на третьем курсе перевелся в Барнаульский юридический институт. В 2009 году поступил на службу в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Погиб 8 сентября 2015 года при исполнении служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU