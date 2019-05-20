Обиженный мужчина ножом искромсал возлюбленную
В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства женщины. Главный подозреваемый – ее возлюбленный.
Трагедия произошла в Кулундинском районе в период с 14 по 16 мая этого года.
- Следствие предварительно установило, что мужчина и женщина в квартире вместе распивали алкоголь. Между ними возник конфликт. Женщина начала оскорблять своего возлюбленного и он не выдержал и схватился за нож, - рассказывают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Ее убийца спрятал нож и сбежал. Тело погибшей было обнаружено спустя два дня. Эксперты насчитают на трупе не менее 11 ранений.
По данному факту завели уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU