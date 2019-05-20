Обиженный мужчина ножом искромсал возлюбленную

СЕГОДНЯ 10:58 2019-05-20T10:58:44+03:00

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В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства женщины. Главный подозреваемый – ее возлюбленный.

Трагедия произошла в Кулундинском районе в период с 14 по 16 мая этого года.

- Следствие предварительно установило, что мужчина и женщина в квартире вместе распивали алкоголь. Между ними возник конфликт. Женщина начала оскорблять своего возлюбленного и он не выдержал и схватился за нож, - рассказывают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Ее убийца спрятал нож и сбежал. Тело погибшей было обнаружено спустя два дня. Эксперты насчитают на трупе не менее 11 ранений.

По данному факту завели уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU