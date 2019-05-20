В Барнауле назначили председателя комитета по образованию

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-20T10:37:51+03:00

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С понедельника, 20 мая, на должность председателя комитета по образованию города Барнаула заступил Андрей Муль.

Напомним, предыдущий председатель комитета Наталья Полосина покинула должность в апреле этого года. До этого она занимала пост более шести лет. Некоторые источники связывали ее уход с целой чередой скандалов. Позже стало известно, что Полосина вышла на работу в министерство образования и науки. Теперь она начальник отдела общего образования.

Что касается нового председателя комитета по образованию, то он более 30 лет назад закончил Барнаульское педагогическое училище №1 по специальности «Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы». Затем поступил в Барнаульский государственный педагогический университет. Учился на специальности «История».

После окончания обучения работал учителем начальных классов в школе №49, затем в гимназии №40, потом в 42-й.

С 2000 по 2006 годы Андрей Муль работал директором барнаульской школы №60. А затем до 2011 года занимал должность председателя комитета по образованию Ленинского района.

В последние годы работал заместителем председателя комитета по образованию города Барнаула по финансово-экономическим вопросам и замом по обеспечению деятельности учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU