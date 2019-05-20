25 мая в Алтайском крае прозвенят последние звонки

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-20T08:46:22+03:00

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В субботу во всех общеобразовательных организациях Алтайского края для выпускников 11-х классов прозвенят последние звонки.

По традиции, по окончанию учебного года, для выпускников проведут торжественные линейки, на которых ребята уже фактически попрощаются со школой. Впереди для них только сдача экзаменов и поступление в вузы и ссузы.

- В этом году «последний звонок» прозвенит для более 12,5 тысяч выпускников 11-х классов, - сообщают в министерстве образования и науки Алтайского края.

В торжественных мероприятиях примет участие губернатор региона Виктор Томенко, а также непосредственно министр образования Максим Костенко. В частности они посетят детский технопарк «Кванториум 22», где встретятся с лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 2019 года, учеником лицея №122 города Барнаула Михаилом Лисовым, а еще посетят линейку в Алтайском краевом педагогическом лицее-интернате.

Помимо этого Максим Костенко планирует посетить торжественную линейку в гимназии №45.

ИСТОЧНИК KP.RU