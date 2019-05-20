Житель Бийского района за серию краж отправится за решетку

СЕГОДНЯ 07:46 2019-05-20T07:46:55+03:00

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Из гаража 42-летней жительницы поселка Заря Бийского района пропали промышленные весы и бензопила. О пропаже женщина сообщила в полицию. Она рассказала правоохранителям, что вечером инструменты были на месте. Ночью хозяйка частного дома не слышала никакого шума, собака не лаяла.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Бийскому району смогли найти предполагаемого преступника. Им оказался 47-летний местный житель. Оперативники изъяли у него похищенное имущество. Мужчина сотрудничал со следствием, во всем сознался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по пунктам ч.2 статьи 158 УК РФ (Кража).

В конце апреля в том же поселке у молодого человека открыто похитили сотовый телефон. В преступлении подозревают этого же жителя Бийского района. Сейчас мужчина находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU