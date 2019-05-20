О мусоре в лесу и грязных водоемах могут сообщить жители Барнаула

СЕГОДНЯ 06:40 2019-05-20T06:40:46+03:00

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В Барнауле стартовала акция «Зеленый телефон», и теперь любой горожанин может сообщить специалистам об экологических правонарушениях.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, позвонив на «Зеленый телефон», можно пожаловаться на захламление леса мусором, прибрежных зон водоемов - отходами производства и потребления; сброс загрязняющих веществ в водоемы, незаконную вырубку и (или) повреждение деревьев, сжигание отходов на территории города и другие «зеленые» правонарушения.

Звонки будут приниматься с 20 по 24 мая по телефонам: 370-389, 370-359 с 9 до 16 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU