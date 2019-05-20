В Барнауле около лодочной станции нашли труп
В Центральном районе Барнаула обнаружили труп женщины. Об этом сообщили в паблике «Инцидент Барнаул». Случилось это в минувшее воскресенье, 19 мая, по адресу: Дамба берега Оби 43.
– Возле лодочной станции был обнаружен труп женщины. При ней не было никаких документов, поэтому ее личность на данный момент установить не удалось. Женщине на вид 35-40 лет. Была одета в синюю куртку и синие джинсы, – написали в паблике.
Кто обнаружил страшную находку – не уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU