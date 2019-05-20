2019-05-20T04:38:25+03:00
Общество

В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору вторсырья

Дарья САВЕНКО
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В предстоящую субботу, 25 мая, в столице Алтайского края пройдет акция по раздельному сбору вторсырья.

Площадкой, куда жители города могут принести мусор, станет пересечение проспекта Ленина и улицы Петра Сухова, напротив торгового центра «Геомаркет».Принимать там вторсырье будут с 12 до 15 часов. Помимо этого, еще одна площадка будет работать на парковке «Парка спорта» Алексея Смертина по адресу: Энтузиастов, 12в. Там сдать мусор можно с 10 до 13 часов.

Принимается:

- пластик;

- стекло;

- металл;

- бумага;

- просроченные лекарства, ветошь.

Не принимаются:

- пластиковые ячейки для яиц;

- полипропилен;

- не маркированный пластик.

Со всем списком можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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