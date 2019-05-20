Посетитель пивнушки кидался на прохожих и машины

СЕГОДНЯ 04:07 2019-05-20T04:07:36+03:00

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Вечером в воскресенье, 19 мая, в Барнауле неизвестный посетитель пивнушки начал кидаться на случайных прохожих.

О происшествии рассказали участники паблика «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам дело было в Индустриальном районе, неподалеку от торгово-офисного центра «Ледокол» на Антона Петрова, 219а.

- Этот парень вышел из пивнушки и начал приставать ко всем мимо проходящим и проезжающим. Дело закончилось тем, что его друзья накупили пива и они поехали дальше гулять, - рассказала подписчица.

К посту были приложены фотографии и видео и неадекватным посетителем питейного заведения. Причем по словам очевидцев, мужчина кидался не только на прохожих, но и на автомобили.

- Ругался матом, кричал что всех ненавидит и изобьет, - говорится в посте.

К счастью до реального рукоприкладства, по крайней мере судя по видео, не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU