2019-05-20T03:13:36+03:00
Происшествия

В Бийске сгорел веломагазин

Дарья САВЕНКО
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Двухэтажный магазин «Веломоторс» в районе Центрального рынка Бийска сгорел в минувшее воскресенье, 19 мая.

Как пишет «Бийский рабочий», первые сообщения о пожаре появились от очевидцев в соцсетях. На снимках и видеозаписи видно, что из-под крыши здания валит сильный дым. Сначала открытого огня не наблюдалось, однако вскоре дым усилился и в районе крыши показались языки пламени. Огонь в считанные минуты охватил здание.

На борьбу с огнем приехали несколько пожарных расчетов. Здание получило существенные повреждения. Причина пожара устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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