Жители Алтайского края могут задать вопросы по «дачным» нововведениям

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-19T16:11:01+03:00

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Любой житель Алтайского края может обратиться на «горячую линию» по нововведениям, которые касаются загородной недвижимости. Ее проведет региональная Кадастровая палата.

Эксперты дадут консультации и помогут ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и возможных последствий.

Работать «горячая линия» будет 22 мая и всего два часа – с 14:00 до 16:00. Звонки будут приниматься по телефону: 8 (3852) 55-76-59 с коротким добавочным номером:

- по вопросам оформления земельных участков - 7704, 7102, 7104;

- по вопросам учета зданий, строений, сооружений - 7125, 7111, 7112;

- по вопросам кадастровой стоимости земли и строений - 8122.

В это же время получить консультацию можно будет также в офисе Кадастровой палаты в Барнауле по адресу: улица Северо-Западная, 3а. Здание находится напротив Сельхозрынка.

ИСТОЧНИК KP.RU