Жители Алтайского края могут задать вопросы по «дачным» нововведениям
Любой житель Алтайского края может обратиться на «горячую линию» по нововведениям, которые касаются загородной недвижимости. Ее проведет региональная Кадастровая палата.
Эксперты дадут консультации и помогут ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и возможных последствий.
Работать «горячая линия» будет 22 мая и всего два часа – с 14:00 до 16:00. Звонки будут приниматься по телефону: 8 (3852) 55-76-59 с коротким добавочным номером:
- по вопросам оформления земельных участков - 7704, 7102, 7104;
- по вопросам учета зданий, строений, сооружений - 7125, 7111, 7112;
- по вопросам кадастровой стоимости земли и строений - 8122.
В это же время получить консультацию можно будет также в офисе Кадастровой палаты в Барнауле по адресу: улица Северо-Западная, 3а. Здание находится напротив Сельхозрынка.
ИСТОЧНИК KP.RU