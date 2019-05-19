2019-05-19T15:08:29+03:00
Происшествия

В Барнауле автомобиль такси перевернулся на крышу

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Скриншот группы «Инцидент Барнаул».Скриншот группы «Инцидент Барнаул».
Изменить размер текста:

Один из автомобилей «Яндекс. Такси» перевернулся на крышу после столкновения с другой машиной. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в воскресенье, 19 мая, по адресу Юрина, 235.

Как сообщили очевидцы, автомобили столкнулись, а после один из них перевернулся на крышу. На место приехали сотрудники МЧС, «скорой помощи» и ДПС. Оба автомобиля получили значительные повреждения.

Судя по фотографиям, автомобиль такси ехал без пассажира.

Читайте также

«Бесплатная автомойка»: в Барнауле произошел очередной порыв на теплосети

Горожане в шутку называют коммунальные гейзеры бесплатными автомойками (подробнее).

На Алтае для водителей провели экспресс-курсы реабилитации

В Барнауле на базе регионального отделения автошколы ДОСААФ впервые прошли «Экспресс-курсы реабилитации водителей». На мероприятие были приглашены автовладельцы возрастной категории от 60 лет и старше (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Алтайского края могут задать вопросы по «дачным» нововведениям
На Алтае поселок заволокло дымом
На реконструкцию Алтайского краеведческого музея потратят 300 млн рублей
Пропавшую семилетнюю девочку из Бийска нашли
Заживем: Зарплата в Алтайском крае перевалила за 25 тысяч рублей
Барнаульское «Динамо» обыграло «Сибирь-2»
Погода на 19 мая 2019 года в Барнауле: дождь и ветер
«Бесплатная автомойка»: в Барнауле произошел очередной порыв на теплосети
В Барнауле прошла всероссийская акция «Digital-диктант»
На Алтае за неделю 1235 человек «подцепили» клещей
На Алтае для водителей провели экспресс-курсы реабилитации
В Барнауле открывается «Музейная ночь»
Мошенники развели жительницу Барнаула на 40 тысяч рублей
В Барнауле сбили пешехода на Малахова
Вблизи Бийска построили новый придорожный комплекс «Горная страна»
Алтай поучаствовал во Всероссийском тренировочном ЕГЭ по русскому языку
Алтайский министр спорта предложил по вечерам перекрывать проспект Ленина
На Алтае мужчина пойдет под суд за убийство ревнивой возлюбленной
Житель Павловска убил супругу металлической вафельницей
Чемпионат по греко-римской борьбе пройдет в Барнауле 18 мая