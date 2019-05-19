В Барнауле автомобиль такси перевернулся на крышу

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-19T15:08:29+03:00

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Один из автомобилей «Яндекс. Такси» перевернулся на крышу после столкновения с другой машиной. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в воскресенье, 19 мая, по адресу Юрина, 235.

Как сообщили очевидцы, автомобили столкнулись, а после один из них перевернулся на крышу. На место приехали сотрудники МЧС, «скорой помощи» и ДПС. Оба автомобиля получили значительные повреждения.

Судя по фотографиям, автомобиль такси ехал без пассажира.

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ИСТОЧНИК KP.RU