На реконструкцию Алтайского краеведческого музея потратят 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-19T10:37:39+03:00

Через четыре года музею исполнится 200 лет. Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

Губернатор Виктор Томенко посетил Алтайский государственный краеведческий музей в рамках акции «Ночь музеев - 2019» и рассказал о его реконструкции – через четыре года музею исполнится 200 лет.

– В настоящее время завершается экспертиза проектно-сметной документации. Я думаю, что в 2020 году мы начнем реконструкцию. Наверное, краевому бюджету это обойдется более чем в 300 миллионов рублей, но время подошло, есть необходимость в обновлении, – сказал Виктор Томенко при посещении краеведческого музея.

Что касаемо Государственного художественного музея Алтайского края, то, как рассказали в пресс-службе регионального правительства, он переедет в отремонтированное здание уже в обозримом будущем. В прошлом году было принято решение о возобновлении работ по реконструкции здания музея, которое расположено на площади Октября.

Справка КП

Алтайский государственный краеведческий музей был основан в 1823 году по инициативе известных ученых Фридриха Геблера и Петра Фролова.

ИСТОЧНИК KP.RU