Заживем: Зарплата в Алтайском крае перевалила за 25 тысяч рублей
По итогам января-марта этого года средняя зарплата в Алтайском крае составила 25 092 рубля. В частности, в марте она равнялась 26 150 рублей.
По данным Алтайкрайстата, самая высокая зарплата в финансах и страховании – 49084 рубля, в металлургическом производстве – 41 045 и в добыче полезных ископаемых – 39 079 рублей. Меньше всего получают работающие в сфере автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам – 15 186, гостиниц и предприятий общественного питания – 15 503 и с операциями с недвижимым имуществом – 16 637 рублей.
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Бюджетникам Алтайского края поднимут зарплату
1 миллиард 575 тысяч рублей направят на повышение заработной платы бюджетникам Алтайского края. Правда, распространяться повышение зарплаты будет на бюджетников, которые попадают под действие указов Президента России от 7 мая 2012 года, и работникам, получающим зарплату на уровне МРОТ (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU