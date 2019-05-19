2019-05-19T09:09:01+03:00
Экономика

Заживем: Зарплата в Алтайском крае перевалила за 25 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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В марте средняя зарплата равнялась 26 150 рублей.В марте средняя зарплата равнялась 26 150 рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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По итогам января-марта этого года средняя зарплата в Алтайском крае составила 25 092 рубля. В частности, в марте она равнялась 26 150 рублей.

По данным Алтайкрайстата, самая высокая зарплата в финансах и страховании – 49084 рубля, в металлургическом производстве – 41 045 и в добыче полезных ископаемых – 39 079 рублей. Меньше всего получают работающие в сфере автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам – 15 186, гостиниц и предприятий общественного питания – 15 503 и с операциями с недвижимым имуществом – 16 637 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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