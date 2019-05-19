Погода на 19 мая 2019 года в Барнауле: дождь и ветер

СЕГОДНЯ 06:15 2019-05-19T06:17:49+03:00

19 мая в Барнауле ожидается теплая погода с небольшим дождем и сильным ветром. Фото: Дарья САВЕНКО

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В воскресенье, 19 мая 2019 года, в Барнауле ожидается теплая погода с небольшим дождем и сильным ветром.

По данным синоптиков, сегодня в краевой столице переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, возможна гроза. Температура днем поднимется до +23…+25 градусов, ветер южный, 7-12 м/с порывы до 17 м/с.

По Алтайскому краю также переменная облачность, днем в западных районах местами небольшой и умеренный дождь, гроза. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю просят непогоду при сильном ветре переждать в подъезде или магазине. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU