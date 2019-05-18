«Бесплатная автомойка»: в Барнауле произошел очередной порыв на теплосети
Второй порыв на теплосетях за день произошел в Барнауле. На этот раз фонтан забил на улице Балтийской. Горожане в шутку называют коммунальные гейзеры бесплатными автомойками.
- Вода хлынула прям на людей, - сообщают читатели «Комсомолки».
Фонтан забил в Барнауле.
Ранее очевидцы сообщали о коммунальной аварии в районе пересечения улиц Малахова и Юрина.
Напомним, в городе проводятся опрессовка – испытания на теплосетях. По контору ТЭЦ-3 повышается давление, чтобы выявить слабые места. Это порядка 807 км магистарльных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. После этого – с 24 мая по 6 июня – энергетики приступят к ремонтам коммуникаций.
- Теплоноситель в тепловых сетях, в этот период будет подаваться с повышенным давлением при температуре не выше 30-35 градусов Цельсия. И так как внутридомовые коммуникации не рассчитаны на такие нагрузки в этот период горожанам необходимо проконтролировать отключение системы отопления в своих домах во избежание нарушений на внутридомовых коммуникациях, - предупреждает жителей мэрия.
ИСТОЧНИК KP.RU