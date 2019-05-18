«Бесплатная автомойка»: в Барнауле произошел очередной порыв на теплосети

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-18T14:12:54+03:00

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Второй порыв на теплосетях за день произошел в Барнауле. На этот раз фонтан забил на улице Балтийской. Горожане в шутку называют коммунальные гейзеры бесплатными автомойками.

- Вода хлынула прям на людей, - сообщают читатели «Комсомолки».

Фонтан забил в Барнауле.

Ранее очевидцы сообщали о коммунальной аварии в районе пересечения улиц Малахова и Юрина.

Напомним, в городе проводятся опрессовка – испытания на теплосетях. По контору ТЭЦ-3 повышается давление, чтобы выявить слабые места. Это порядка 807 км магистарльных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. После этого – с 24 мая по 6 июня – энергетики приступят к ремонтам коммуникаций.

- Теплоноситель в тепловых сетях, в этот период будет подаваться с повышенным давлением при температуре не выше 30-35 градусов Цельсия. И так как внутридомовые коммуникации не рассчитаны на такие нагрузки в этот период горожанам необходимо проконтролировать отключение системы отопления в своих домах во избежание нарушений на внутридомовых коммуникациях, - предупреждает жителей мэрия.

ИСТОЧНИК KP.RU