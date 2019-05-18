В Барнауле прошла всероссийская акция «Digital-диктант»

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-18T13:28:00+03:00

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В субботу, 18 мая, в Барнауле состоялся «Digital-диктант». Образовательная акция впервые проходит в городах России.

Предполагается, она станет самой масштабной проверкой знаний в области информационных технологий в стране.

Диктант состоит из 40 вопросов, которые разработаны с учетом возраста участников - для молодежи (14 - 17 лет) и для взрослых - и разделены на три смысловых блока.

- Первый посвящен основам компьютерной грамотности, различным устройствам и знаниям базовых программ. Второй - работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями. Третий блок вопросов посвящен кибербезопасности, в том числе защите персональных данных. В ходе акции участники не только проверят свои знания, но и смогут получить новые: эксперты подробно разъяснят каждый вопрос и дадут правильные ответы, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU