В Барнауле временно перекроют два участка дорог

СЕГОДНЯ 04:10 2019-05-13T04:10:38+03:00

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В Барнауле 17 и 24 мая на несколько часов перекроют два участка дорог. Это связано с ремонтом железнодорожных переездов, сообщают в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Так с 23:00 17 мая до 6:00 18 мая перекроют проспект Космонавтов в районе дома №30. А 24 мая также с 23:00 до 6:00 25 мая временно ограничат движение на улице Солнечная Поляна в районе здания №65Б по проспекту Космонавтов.

Поэтому автомобилистов Барнаула просят заранее выбирать пути объезда. Администрация города также приносит свои извинения за возможные неудобства.

К слову, 7 мая в Барнауле ограничили движение транспорта по новому мосту. Там проводился плановый ремонт покрытия на участке от моста через Обь до КПП. На период проведения работ движение при выезде из Барнаула было организовано только по одной полосе. Уже сегодня, 13 мая, в 8:00 этот участок дороги открыли.

ИСТОЧНИК KP.RU