2019-05-08T08:13:45+03:00
Общество

Движение по Новому мосту перекрыли в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Во вторник, 7 мая, в Барнауле ограничили движение транспорта по Новому мосту.

Как сообщают в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края, перекрыли участок моста еще в 18 часов, а откроют в понедельник, 13 мая, в 8 часов утра.

- На км 13+000 автомобильной дороги «Мостовой переход через реку Обь в городе Барнауле» проводится плановый ремонт покрытия на участке от моста через Обь до КПП, - подчеркивают в ведомстве.

На период проведения работ движение при выезде из Барнаула будет организовано только по одной полосе. Дорожные службы приносят свои извинения автолюбителям и призывают быть предельно внимательными на данном участке и соблюдать правила дорожного движения.

Тем временем, в краевой столице восстанавливают дороги, которые были повреждены в результате коммунальных аварий. Повреждения были выявлены на 13 участках дорог.

- Так как повреждения не относятся к гарантийным случаям, ответственность за них лежит на обслуживающих организациях, - ранее сообщает «КП Барнаул».

ИСТОЧНИК KP.RU

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