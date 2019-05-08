Движение по Новому мосту перекрыли в Барнауле
Во вторник, 7 мая, в Барнауле ограничили движение транспорта по Новому мосту.
Как сообщают в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края, перекрыли участок моста еще в 18 часов, а откроют в понедельник, 13 мая, в 8 часов утра.
- На км 13+000 автомобильной дороги «Мостовой переход через реку Обь в городе Барнауле» проводится плановый ремонт покрытия на участке от моста через Обь до КПП, - подчеркивают в ведомстве.
На период проведения работ движение при выезде из Барнаула будет организовано только по одной полосе. Дорожные службы приносят свои извинения автолюбителям и призывают быть предельно внимательными на данном участке и соблюдать правила дорожного движения.
Тем временем, в краевой столице восстанавливают дороги, которые были повреждены в результате коммунальных аварий. Повреждения были выявлены на 13 участках дорог.
- Так как повреждения не относятся к гарантийным случаям, ответственность за них лежит на обслуживающих организациях, - ранее сообщает «КП Барнаул».
ИСТОЧНИК KP.RU