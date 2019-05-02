2019-05-02T12:59:49+03:00
Происшествия

Шесть лет грозит жителю Заринска за кражу телевизора, фотоаппарата и одеколона

Дарья САВЕНКО
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Полицейские задержали жителя Заринска, который вынес из чужого дома вещи.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в Заринске неизвестный, взломав пластиковое окно веранды, залез в один из частных домов. Он вынес оттуда телевизор, цифровой фотоаппарат и пять флаконов мужского одеколона. Сумма материального ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Вскоре вора задержали. Им оказался местный житель 1982 года рождения. Свою вину он признал. Похищенное мужчина успел продать.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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