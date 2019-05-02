Неизвестный поджег Toyota Land Cruiser и УАЗ Патриот в Бийске

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-02T12:13:23+03:00

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Бийские полицейские разыскивают мужчину, который поджег два автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, вечером 1 мая около одного из домов по улице Советской неизвестный мужчина облил автомобили Toyota Land Cruiser 200 и УАЗ Патриот горючей смесью и поджог. После он скрылся в неизвестном направлении. Машины получили серьезные повреждения. Они принадлежали одному владельцу. Материальный ущерб он оценил в 3 млн 300 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину худощавого телосложения, ростом выше 180 см. Он был одет в куртку с капюшоном, брюки, на голове бейсболка, носит сумку через плечо.

Если вы знаете этого человека или видели его, то обратитесь в ближайшее отделение полиции, либо позвонить по телефонам: 8 (3854) 44-91-97, 8-903-912-90-49 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU