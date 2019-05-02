Жительница Барнаула отдала мошенникам почти 1 млн рублей
Жительница Барнаула поверила мошенникам и перечислила им 950 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Барнаулу, 64-летней женщине позвонила неизвестная и представилась следователем. Она рассказала, что купленные ранее горожанкой лекарства оказались поддельными, против мошенников даже возбуждено дело, поэтому ей положена денежная компенсация. После этого ей позвонил мужчина и представился адвокатом. Он пообещал выплатить женщине свыше 10 млн рублей, но для этого необходимо оплатить госпошлину, страховку, услуги инкассации и комиссию за выпуск карты.
Горожанка поверила и перевела на счета мошенников 950 000 рублей. Для того, чтобы собрать такую сумму, она даже обратилась к банки. После очередной просьбы перевести еще 500 тысяч рублей, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU