Праздник «Цветение маральника» собрал более 12 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-02T10:05:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 12 тысяч человек посетили праздник «Цветение маральника», посвященный открытию летнего туристического сезона в Алтайском крае. Он прошел в среду, 1 мая, на территории «Бирюзовой Катуни».

Как рассказали в правительстве региона, участниками мероприятия стали не только жители Алтайского края и Республики Алтай, но и Ямала, Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирской, Омской и Томской областей. Открыл летний турсезон губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Особенная идея этого праздника заключается в воспевании красоты и гармонии окружающего нас мира. Нам очень приятно, что проекты в области событийного туризма - «Сибирская Масленица», «АлтайФест», «Алтайская зимовка», «Цветение маральника» - вместе с традиционными фестивалями и многими другими праздниками и программами привлекают огромный интерес и внимание не только всех жителей Алтайского края, но и большого количества очень добрых и всегда ожидаемых гостей, - сказал Виктор Томенко.

На празднике были развернуты многочисленные развлекательные площадки, передвижные экспозиции краевых музеев, представлены работы ремесленников и художников.

ИСТОЧНИК KP.RU