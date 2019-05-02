Барнаульцев приглашают понаблюдать за Солнцем
Всемирный день Солнца отмечается каждое 3 мая. В честь праздника, Барнаульский планетарий приглашает жителей и гостей города понаблюдать за яркой звездой.
В 12:30 на астроплощадке планетария состоится наблюдение в телескоп Солнца и солнечных пятен. Произойдет это при условии ясной и безоблачной погоды. В 12:30 внутри планетария пройдет мультимедийная полнокупольная программа «Солнце. Наша живая звезда», а в 15:00 – «Энергия вселенной».
Отметим, что 3 мая в Барнауле ожидается безоблачная погода. Днем столбик термометра поднимется до +8…+10 градусов, осадков не будет, ветер восточный 3-8 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU