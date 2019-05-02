В Алтайском крае начала работать «горячая линия» по вопросам болезней от клещей

СЕГОДНЯ 06:02 2019-05-02T06:02:08+03:00

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С 1 мая 2019 года в Алтайском крае начала работать «горячая линия», посвященная вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита.

До 15 мая любой желающий может задать вопрос, который касается специфической и неспецифической профилактики клещевого вирусного энцефалита и других заболеваний, передающихся человеку при присасывании клеща. Не случайно это тема является первостепенной в мае – именно сейчас ожидается пик активности клещей, а Алтайский край, как известно, являются территорией с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом, сибирским клещевым тифом, клещевым боррелиозом и др.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8 800 555 49 43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный) и 8 (3852) 24-88-74 (по будням с 8:30 до 17:00, перерыв на обед с 12:45 до 13:15; пятница с 8:30 до 16:00).

Цифра

По последним данным, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратилось 734 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU