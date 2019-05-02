В Камне-на-Оби автомобиль «скорой помощи» провалился в огромную яму

СЕГОДНЯ 04:39 2019-05-02T05:15:00+03:00

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Автомобиль «скорой помощи» провалился в яму, глубина которой достигает 1,5 метра. Произошло это на улице Ворошилова в городе Камень-на-Оби.

Как сообщают «Каменский известия», яма образовалась из-за порыва водопровода, который произошел минувшей зимой. Несмотря на то, что коммунальщики порыв устранили, почва была значительно размыта, поэтому и произошел обвал.

Заместитель директора МУП «Каменские теплосети» по водоснабжению и водоотведению Александр Кунц рассказал изданию, что обращений от граждан по поводу ямы на Ворошилова им не поступало. При этом порывов по городу минувшей зимой было очень много. Ежегодно с наступлением весны городские дороги и сама почва начинает проваливаться, превращаясь местами в мягкое болотистое покрытие. Предположительно, подобные ситуации возникают из-за заболачивания Камня-на-Оби, отсутствия дренажной системы.

После происшествия местные жители воткнули в яму дерево и повязали на ветви красные ленточки. Яма находится на проезжей части и водители, проезжающие мимо, могут ее не заметить, особенно в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU