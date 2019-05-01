Умер бывший президент Союза строителей Алтайского края Михаил Фокин

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-01T13:54:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На 69-м году жизни скончался бывший руководитель строительной компании «Алтайкоксохимстрой», экс-глава регионального Союза строителей и экс-депутат АКЗС Михаил Фокин. Об этом сообщает «ПОЛИТСИБРУ» со ссылкой на Telegram-канал «Ссыльная Сибирь». Также эту информацию подтвердили несколько представителей из строительной отрасли края.

Прощание с Михаилом Фокиным пройдет 4 мая с 11:30 до 13:00 в ритуальном зале по адресу: улица Аносова, 8.

В начале 2013 года был признан несостоятельным концерн «Алтайкоксохимстрой». В 2016 года Михаил Фокин стал банкротом. В этом же году закончились полномочия Фокина как депутата АКЗС.

Справка КП

Михаил Фокин родился 16 августа 1950 года в селе Петропавловка. С 1990 года являлся гендиректором ООО «Главное управление Алтайкоксохимстрой». Дважды избирался депутатом Заксобрания.

Занимал должность председателя Союза строителей Алтайского края, являлся членом правления Союза строителей Сибири, председателем общественной организации «Петропавловское Землячество».

ИСТОЧНИК KP.RU