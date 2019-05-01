В Барнауле автомобиль перевернулся на крышу

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-01T12:04:12+03:00

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Автомобиль перевернулся на крышу на улице Заозерной в Барнауле. Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 1 мая. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

– На Заозерной лежит-отдыхает. Водитель пьян. Не гоняйте пьяными, наверху принимают круглосуточно, – написал горожанин в группе «Barnaul22». Пост сопровожден фотографиями, на которых видно, как отечественный автомобиль лежит на своей крыше. По-видимому, водитель не справился с управлением, врезался в земляную насыпь и перевернулся.

На место сразу приехали сотрудники ГИБДД. Получил ли выпивший мужчина какие-либо травмы – не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU