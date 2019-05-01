Погода на 2 мая 2019 года в Барнауле: +11 градусов и ветер

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-01T11:35:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 2 мая 2019 года, в Барнауле ожидается прохладная погода без осадков.

Так, по данным синоптиков, в ночь на четверг температура в краевой столице опустится до -5…-7 градусов, а днем поднимется до +9…+11 градусов. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

В Алтайском крае ночью 2 мая температура пустится до -4…-9 градусов, а днем поднимется до +8…+13. Без осадков, ветер северо-восточный 3-8, местами порывы до 15 метров в секунду.

Читайте также

Жителям Алтайского края запретили на майские праздники жарить в лесу шашлыки

Многие жители Алтайского края на майских праздниках поедут в лес, чтобы открыть шашлычный сезон, однако губернатор региона Виктор Томенко запретил это делать, подписав постановление о введение особого противопожарного режима с 1 мая (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU