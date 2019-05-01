Погода на 2 мая 2019 года в Барнауле: +11 градусов и ветер
В четверг, 2 мая 2019 года, в Барнауле ожидается прохладная погода без осадков.
Так, по данным синоптиков, в ночь на четверг температура в краевой столице опустится до -5…-7 градусов, а днем поднимется до +9…+11 градусов. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.
В Алтайском крае ночью 2 мая температура пустится до -4…-9 градусов, а днем поднимется до +8…+13. Без осадков, ветер северо-восточный 3-8, местами порывы до 15 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU