Жительница Барнаула отсудила 250 тысяч рублей за падение из трамвая

СЕГОДНЯ 06:41 2019-05-01T08:59:15+03:00

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МУП «Горэлектротранс» выплатит 250 тысяч рублей жительнице Барнаула.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в феврале прошлого года водитель трамвая маршрута №1 на остановке «Детская городская больница» закрыла двери, когда из вагона выходила женщина. Местная жительница упала на дорогу и получила травмы, которые причинили ей тяжкий вред здоровью.

Женщина-водитель признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В счет пострадавшей женщины с ответчика взыскано 250 тысяч рублей в качестве морального вреда. Водитель не согласилась с суммой компенсации и подала жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда отклонила ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU