В Новоалтайске строят ясли-сад на 280 мест
В конце 2019 года в Новоалтайске будет сдан в эксплуатацию детский ясли-сад на 280 мест. С конца прошлого года двухэтажное здание строится на Индустриальной улице.
Как рассказали в пресс-службе регионального Минстроя, на проектирование, строительно-монтажные работы, технический надзор и приобретение оборудования было выделено почти 239 млн рублей. Здание будет представлять собой сложную конфигурацию, состоящую из четырех блоков. Уже сейчас завершено устройство фундамента и техподполья, выполняется кирпичная кладка и монтаж перекрытия стен первого и второго этажей.
В ведомстве отмечают, что рядом с детсадом в этом году начнется строительство новой школы на 550 мест.
Кстати
Помимо Новоалтайска, ясли-сады строят в Барнауле, в Бийске, Камне-на-Оби и в Первомайском районе. Общая мощность объектов – 2,5 тысячи мест, в том числе 1,1 тысячи мест для детей до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU