В Новоалтайске строят ясли-сад на 280 мест

СЕГОДНЯ 04:46 2019-05-01T04:49:47+03:00

Сдадут его в эксплуатацию в конце этого года

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В конце 2019 года в Новоалтайске будет сдан в эксплуатацию детский ясли-сад на 280 мест. С конца прошлого года двухэтажное здание строится на Индустриальной улице.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минстроя, на проектирование, строительно-монтажные работы, технический надзор и приобретение оборудования было выделено почти 239 млн рублей. Здание будет представлять собой сложную конфигурацию, состоящую из четырех блоков. Уже сейчас завершено устройство фундамента и техподполья, выполняется кирпичная кладка и монтаж перекрытия стен первого и второго этажей.

В ведомстве отмечают, что рядом с детсадом в этом году начнется строительство новой школы на 550 мест.

Кстати

Помимо Новоалтайска, ясли-сады строят в Барнауле, в Бийске, Камне-на-Оби и в Первомайском районе. Общая мощность объектов – 2,5 тысячи мест, в том числе 1,1 тысячи мест для детей до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU