2019-04-30T15:59:28+03:00
Общество

В Алтайском крае будут судить жителей за торговлю паленым спиртом

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае 62-летнего жителя города Новоалтайска и его 49-летнюю сожительницу обвиняют в торговле паленым алкоголем.

По данным краевого Следственного комитета, в прошлом году парочка решила поправить свои финансовые дела торговлей алкоголя. Для этого они изготовили самогон, в котором в последующем экспертами было обнаружено повышенное содержание опасных микропримесей и наличие ацетона. Изготовленный напиток они продавали местным жителям.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали в полном объеме, мотивируя свои действия тяжелым материальным положением. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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