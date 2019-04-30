В Барнауле ветер сдул торговый павильон

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-30T15:33:12+03:00

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В Барнауле во вторник, 30 апреля, ветром сдуло торговый павильон. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

- На остановке площадь Адмирала Кузнецова порывом ветра снесло торговую конструкцию прямо на дорогу. Конструкция пролетела в нескольких метрах от толпы людей и только по счастливой случайности никто не пострадал, - пишет паблик «Инцидент Барнаул».

Жители отметили, что, возможно, конструкция была плохо закреплена.

- Эта конструкция не в первый раз летает. Зимой тоже прямо на дороге лежала, - написала Аня Бердюгина.

Ранее краевое управление МЧС России предупреждало об усилении ветра 30 апреля и ночью 1 мая до 8-13 метров в секунду, местами порывы до 19-24 метров в секунду, осадки в виде дождя, местами с грозами. Жителей просят быть осторожными и убрать с балконом предметы, которые может сдуть.

ИСТОЧНИК KP.RU