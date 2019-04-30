«Единая Россия» на Алтае завершила прием заявок на участие в праймериз

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-30T14:15:17+03:00

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Сегодня, 30 апреля, завершился прием заявлений на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты от партии. Предварительное голосование пройдет в Алтайском крае 26 мая.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Романенко, наиболее крупные кампании пройдут в двух районах края. Так, в Змеиногорском районе состоятся выборы депутатов в районный совет, а в селе Поспелиха Поспелихинского района - выборы в Центральный сельский совет. Кроме того, пройдут довыборы депутатов в Барнаульскую городскую Думу, Бийскую городскую Думу и краевой парламент по второму избирательному округу (Ключевской, Кулундинский, Михайловский и Табунский районы).

По итогам сегодняшних заседаний по проведению предварительного голосования будут сформированы окончательные списки участников внутрипартийного голосования по выборам депутата Алтайского Заксобрания по одномандатному избирательному округу №2, депутатов в Змеиногорский районный совет и Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов.

Для участия в предварительном голосовании по округу №2 АКЗС заявки подали семь человек. По данным на 30 апреля, в Поспелихе зарегистрировано 25 участников, в Змеиногорском районе - 26.

Александр Романенко пояснил, что в Поспелихе и Змеиногорском районе будут свободны 15 депутатских кресел. В списках участников предварительного голосования, наряду с опытными, значатся молодые кандидаты, ставящие перед собой целью не выигрыш, а участие и опробование свои сил.

26 апреля в Барнауле стартовала заявочная кампания по предварительному голосованию в депутаты городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 (Железнодорожный район). Предварительное голосование состоится 26 мая.

«Кандидатам, которые хотят участвовать в предварительном голосовании, но не имеют возможности получить в оговоренные сроки ту же справку об отсутствии судимости, мы поможем. Будем выходить на соответствующие министерства или управление внутренних дел с оказанием помощи. Это решаемый вопрос», - отметил секретарь реготделения «Единой России».

Голосование пройдет по первой, открытой модели. Прием заявок от потенциальных участников уже начался. Ознакомиться со списком необходимых документов, а также подать заявление на участие можно в Местном отделении Партии по адресу: г. Барнаул, пр. Строителей, 24 в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU