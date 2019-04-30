2019-04-30T10:46:50+03:00
Общество

В Алтайском крае определили победителей конкурса «Преподаватель года-2019»

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Алтайского краяФото: пресс-служба Министерства образования и науки Алтайского края
Изменить размер текста:

В финале за звание лучших боролись 20 педагогов. На протяжении трех дней они демонстрировали свой профессиональный опыт, проводили открытые уроки и внеурочные мероприятия. В финальных испытаниях педагоги должны были показать новые, эффективные подходы в обучении и воспитании детей.

Победителей определили по итогам оценок за все конкурсные испытания, сообщают на сайте Министерства образования и науки Алтайского края.

В номинации «Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин» победила Ольга Рахманова из Барнаульского государственного педагогического колледжа, второе место досталось педагогу Бийского государственного колледжа Андрею Вейберту, третье место заняла преподавателя Барнаульского лицея железнодорожного транспорта Елена Дмитриева.

Лучшим преподавателем профессионального цикла была признана Дарья Коренская из Алтайской академии гостеприимства, второе место в этой номинации заняла Елена Сартакова из Алтайского промышленно-экономического колледжа, третье место досталось Наталье Баздыревой из Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура взяла под контроль аварийный дом в Барнауле
В Алтайском крае полицейские по-новому проверят общественный транспорт
«Волшебно, но страшно»: барнаульцы обсуждают первую грозу
Барнаулец умудрился сдать ворованный трактор на металлолом
Барнаульские энергетики стали призерами XX спартакиады коллективов Октябрьского района
В Барнауле подростки в масках и с битами напугали 12-летнего мальчика
Еще один депутат Бийской гордумы откажется от мандата
Штучные специалисты: алтайские журналисты испытали на себе будни лесных пожарных
Бортпроводники «Уральских авиалиний» стали золотыми призерами SKYSERVICE 2019
Команда АГМУ вошла в тройку сильнейших на VIII Фестивале студентов медицинских и фармацевтических вузов России
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» приглашает барнаульцев на Первомайские гуляния
Алтайский «Сусанин» подсказал ложный путь женщине, а затем обокрал ее
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Это фиаско, братан: Жулик оставил на месте преступления свой мобильник
В Барнауле продали пасхальный куличей на 800 тысяч рублей
В Барнауле из-за молнии загорелся дом
Соревнования по автомототуризму в честь Дня Победы пройдут на Алтае