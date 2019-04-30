В Алтайском крае определили победителей конкурса «Преподаватель года-2019»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-30T10:46:50+03:00

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В финале за звание лучших боролись 20 педагогов. На протяжении трех дней они демонстрировали свой профессиональный опыт, проводили открытые уроки и внеурочные мероприятия. В финальных испытаниях педагоги должны были показать новые, эффективные подходы в обучении и воспитании детей.

Победителей определили по итогам оценок за все конкурсные испытания, сообщают на сайте Министерства образования и науки Алтайского края.

В номинации «Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин» победила Ольга Рахманова из Барнаульского государственного педагогического колледжа, второе место досталось педагогу Бийского государственного колледжа Андрею Вейберту, третье место заняла преподавателя Барнаульского лицея железнодорожного транспорта Елена Дмитриева.

Лучшим преподавателем профессионального цикла была признана Дарья Коренская из Алтайской академии гостеприимства, второе место в этой номинации заняла Елена Сартакова из Алтайского промышленно-экономического колледжа, третье место досталось Наталье Баздыревой из Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU