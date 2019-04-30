Барнаулец умудрился сдать ворованный трактор на металлолом

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-30T10:07:27+03:00

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В Барнауле задержали подозреваемого в краже гусеничного трактора. Позднее украденную технику обнаружили на одной из баз по приему металла.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, само преступление было совершено в конце января 2019 года. Гусеничный трактор без двигателя, но с бульдозерным и рыхлительным оборудованием был похищен с неохраняемой стоянки. Как только хозяин техники заметил пропажу, он сразу же обратился с заявлением в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили украденный трактор на одной из барнаульских баз по приему металла, куда злоумышленник сдал технику. Позднее им удалось установить личность подозреваемого в краже. Им оказался 34-летний житель Алтайского края, который ранее не имел проблем с законом.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU