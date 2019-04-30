В Барнауле подростки в масках и с битами напугали 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-30T09:40:45+03:00

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Барнаульские подростки напугали 12-летнего ребенка. Скрыв свои лица под масками, и вооружившись битами, они потребовали, чтобы мальчик отдал им телефон и деньги.

Как пишут в сообществе «Barnaul 22», инцидент произошел накануне, 29 апреля, на пустыре за торговым центром «Европа».

Как рассказала мать пострадавшего ребенка, около 16 часов к нему неожиданно подошли двое подростков, которым на вид было 14-15 лет. Их лица скрывались под масками. Также они размахивали битами. Эти подростки стали требовать, чтобы мальчик отдал им свой мобильный телефон и деньги. Когда перепугавшийся ребенок это сделал, они сказали «Извини, парень, это пранк».

Известно, что мать ребенка, над которым так безжалостно пошутили, обратилась с заявлением в полицию. Сейчас по этому факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU