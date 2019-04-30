Еще один депутат Бийской гордумы откажется от мандата

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-30T08:35:21+03:00

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Вслед за двумя коллегами от своего мандата решил отказаться депутат Бийской городской Думы Александр Казаков, который стал одним из фигурантов «декларационного дела» в стенах БГД. Официально об этом должны объявить сегодня, 30 апреля, сообщает «Политсибру».

Получить комментарий у Александра Казакова не удалось, а его помощник Андрей Суворов оказался не в курсе ситуации. В свою очередь Сергей Ларейкин, председатель Бийской гордумы пообещал в ближайшее время прояснить ситуацию.

Напомним, в ходе заседания БГД 18 апреля по собственному желанию отказались от мандатов единороссы Алексей Круглов и некогда руководитель фракции ЕР в гордуме Юрий Кудинов. Депутаты допустили ошибки в декларациях за 2017 год. Так как оба народных избранника прошли по спискам, кому теперь передадут мандаты, решит партия.

ИСТОЧНИК KP.RU