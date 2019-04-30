Еще один депутат Бийской гордумы откажется от мандата
Вслед за двумя коллегами от своего мандата решил отказаться депутат Бийской городской Думы Александр Казаков, который стал одним из фигурантов «декларационного дела» в стенах БГД. Официально об этом должны объявить сегодня, 30 апреля, сообщает «Политсибру».
Получить комментарий у Александра Казакова не удалось, а его помощник Андрей Суворов оказался не в курсе ситуации. В свою очередь Сергей Ларейкин, председатель Бийской гордумы пообещал в ближайшее время прояснить ситуацию.
Напомним, в ходе заседания БГД 18 апреля по собственному желанию отказались от мандатов единороссы Алексей Круглов и некогда руководитель фракции ЕР в гордуме Юрий Кудинов. Депутаты допустили ошибки в декларациях за 2017 год. Так как оба народных избранника прошли по спискам, кому теперь передадут мандаты, решит партия.
ИСТОЧНИК KP.RU