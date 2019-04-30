«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» приглашает барнаульцев на Первомайские гуляния

СЕГОДНЯ 07:04 2019-04-30T07:04:09+03:00

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В среду, 1 мая, в 13 часов на площади адмирала Кузнецова жителей краевой столицы ждет праздник Мира, Весны и Труда, организованный региональным отделением партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Алтайском крае.

Яркая шоу-программа, веселые конкурсы, забавные аниматоры, фотозона, подарки, сладости и замечательное настроение – все это и не только ждет вас на Первомайских гуляниях от справедливороссов.

С праздником горожан поздравят руководство регионального отделения, депутаты АКЗС фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", депутаты Барнаульской Думы, активисты местного отделения партии в Барнауле. Специалисты Центра защиты прав граждан "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" будут вести прием граждан по личным вопросам.

- Даже если первомайская погода не заладится, в 13.00 на Площади адмирала Кузнецова будет жарко и по-летнему желто, - уверены партийцы

ИСТОЧНИК KP.RU