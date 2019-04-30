Алтайский «Сусанин» подсказал ложный путь женщине, а затем обокрал ее
Накануне в километре от села Покровка в лесополосе Первомайского района ранее судимый 60-летний бомж напал на женщину. Он угрожал ножом и похитил у нее две тысячи рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, пострадала жительница Республики Башкортостан, которая приехала на отдых в санаторий Первомайского района. 29 апреля она отправилась через лес в сельскую аптеку. По пути встретила прохожего и спросила у него короткий путь. Он охотно показал одну из тропинок, которая на самом деле вела не в село, а в лесную чащу. Там мужчина напал на свою жертву.
Женщина сразу позвонила в полицию и подробно описала приметы нападавшего. Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Первомайскому району установили личность и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали его.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Теперь алтайскому «Сусанину» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Известно, что ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за кражи. С последней «ходки» он освободился в этом году. Также мужчину подозревают в совершении серии краж из дачных домиков и садоводств.
ИСТОЧНИК KP.RU