В Барнауле продали пасхальный куличей на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 04:44 2019-04-30T04:44:20+03:00

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Продажа пасхальных куличей принесла барнаульским предпринимателям 800 тыс. рублей. Причем речь идет лишь о продовольственных ярмарках, которые прошли в разных районах города 27 апреля.

- Помимо пасхальной выпечки на ярмарках был представлен широкий ассортимент товаров по сниженным ценам. Это мясо и колбасные изделия, полуфабрикаты, рыбопродукты, мука, яйца, масло, сахар, овощи, фрукты и другое. Всего в эту субботу барнаульцы приобрели на ярмарке продуктов на сумму 11,4 млн рублей, - сообщает мэрия.

Это была последняя ярмарка этой весны. В этом году проведено девять продовольственных ярмарок, их суммарный товарооборот составил 69 млн рублей. Летом ярмарки проводиться не будут, так как продажа скоропортящихся продуктов без специальных условий запрещена. Осенью ярмарки возобновятся, ближайшая запланирована на 7 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU