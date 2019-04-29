2019-04-29T18:16:36+03:00
Спорт

Соревнования по автомототуризму в честь Дня Победы пройдут на Алтае

Анна СЕМИНА
Поделиться:
"Кубок Победы" стартует 9 мая"Кубок Победы" стартует 9 маяФото: предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

С 8 по 12 мая в селе Тюменцево Алтайского края пройдут соревнования по спортивному туризму (автомототуризм) «Кубок Победы».

- Эти соревнования имеют огромную историю. Начало им положил Владимир Борисов из бийского клуба автомототуристов «Ява-Иж-спорт». Самый первый Кубок прошел в далеком 1981 году в Сростках. Соревнования проводились прямо на горе Пикет, где сейчас стоит памятник Василию Шукшину, - рассказывает член оргкомитета турнира Виктор Пантыкин.

В новейшей истории «Кубок Победы» занял достойное место и проводится он в Тюменцево вот уже 16 лет. В этом году как и ранее, соревнования начнутся с участия спортсменов в митинге в честь Дня Победы. После же начнется борьба за награды.

- Для спортсменов приготовили несколько испытаний - фигурное вождение мотоцикла и автомобиля, групповая мотогонка по трассе Эндуро, захватывающий автослалом и вершить программу будет командная полоса препятствий. В ней будет все: снятие, постановка палатки, разжигание костра, взятие азимута, стрельба по мишеням, метание гранаты в цель, толкание техники, смена колеса, «заправка», накачивание колеса, трамплин, перенос «пострадавшего», преодоление болота и водной преграды, навесная переправа , «качели», колейный мост и много других препятствий, - добавляют организаторы.

Причем за каждое нарушение или ошибку участникам придется как в биатлоне проходить штрафные круги.

Заезд спортсменов 8 мая. Соревнования начнутся на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
19-летний парень без прав пытался дать взятку гаишнику
Директор аптеки обвиняется в получении взятки
Рубцовчанка табуретом забила знакомого
Более 1500 фронтовиков, узников и блокадников получат подарки в честь Дня Победы
В Барнауле поезд наехал на меломана, но тот выжил
Почти 500 кг бельгийских груш уничтожили в Барнауле
На Алтае мужчина попытался заживо сжечь молодую супругу
Инспектора ГИБДД подозревают в мошенничестве
Барнаульцев приглашают на уборку Ленточного бора
На Алтай-Коксе подвели итоги конкурса по охране труда
Домушник оставил на месте преступления свою куртку, а ушел в сворованной
Барнаульский «Коммунальщик» проводит первый матч в Кубке России
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Троих пациентов доставили в Барнаул на вертолете
Свыше 700 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае
Десять бутылок коньяка украл житель Бийска
Участок улицы Гоголя перекроют на три дня
В Барнауле сбили девочку, полицейские ищут очевидцев
Парад судов пройдет в Барнауле
В Барнауле на улице Советской Армии перенесли остановку