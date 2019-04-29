Соревнования по автомототуризму в честь Дня Победы пройдут на Алтае

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-29T18:16:36+03:00

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С 8 по 12 мая в селе Тюменцево Алтайского края пройдут соревнования по спортивному туризму (автомототуризм) «Кубок Победы».

- Эти соревнования имеют огромную историю. Начало им положил Владимир Борисов из бийского клуба автомототуристов «Ява-Иж-спорт». Самый первый Кубок прошел в далеком 1981 году в Сростках. Соревнования проводились прямо на горе Пикет, где сейчас стоит памятник Василию Шукшину, - рассказывает член оргкомитета турнира Виктор Пантыкин.

В новейшей истории «Кубок Победы» занял достойное место и проводится он в Тюменцево вот уже 16 лет. В этом году как и ранее, соревнования начнутся с участия спортсменов в митинге в честь Дня Победы. После же начнется борьба за награды.

- Для спортсменов приготовили несколько испытаний - фигурное вождение мотоцикла и автомобиля, групповая мотогонка по трассе Эндуро, захватывающий автослалом и вершить программу будет командная полоса препятствий. В ней будет все: снятие, постановка палатки, разжигание костра, взятие азимута, стрельба по мишеням, метание гранаты в цель, толкание техники, смена колеса, «заправка», накачивание колеса, трамплин, перенос «пострадавшего», преодоление болота и водной преграды, навесная переправа , «качели», колейный мост и много других препятствий, - добавляют организаторы.

Причем за каждое нарушение или ошибку участникам придется как в биатлоне проходить штрафные круги.

Заезд спортсменов 8 мая. Соревнования начнутся на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU