19-летний парень без прав пытался дать взятку гаишнику

СЕГОДНЯ 17:40 2019-04-29T17:40:50+03:00

Изменить размер текста: A A

19-летний житель Заринска пытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции, но тот отказался.

Следствие установило, что в апреле молодой человек купил себе машину. При этом водительского удостоверения у него никогда не было. Соответственно права управления тоже.

- В один из вечеров он вместе со своей девушкой отправился в ночной клуб. Однако по пути его остановили сотрудники ДПС ГИБДД. Так как прав у молодого человека не было, ему грозило привлечение к административной ответственности и штраф, - уточняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Парень решил дать сотруднику Госавтоинспекции взятку, но полицейский отказался от денег. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Во время расследования молодой человек вину в содеянном признал. В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU