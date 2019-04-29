2019-04-29T16:38:59+03:00
Происшествия

Директор аптеки обвиняется в получении взятки

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Директор аптеки получила взятку более 27 тысяч рублейДиректор аптеки получила взятку более 27 тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Директор Славгородского филиала АКГУП «Аптеки Алтая» обвиняется в получении взятки.

Следствие установило, что в 2016 году директор филиала получила от менеджера одной из фирм более 27 тысяч рублей.

- За эти деньги она должна была провести юридическую махинацию и сделать это ООО основным поставщиком товаров для нужд своего предприятия и заключить с ним договоры, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На протяжении трех месяцев деньги частями поступали на счет директора аптеки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере». Следователи собрали достаточно доказательств вины директора, в связи с чем дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рубцовчанка табуретом забила знакомого
Более 1500 фронтовиков, узников и блокадников получат подарки в честь Дня Победы
В Барнауле поезд наехал на меломана, но тот выжил
Почти 500 кг бельгийских груш уничтожили в Барнауле
На Алтае мужчина попытался заживо сжечь молодую супругу
Инспектора ГИБДД подозревают в мошенничестве
Барнаульцев приглашают на уборку Ленточного бора
На Алтай-Коксе подвели итоги конкурса по охране труда
Домушник оставил на месте преступления свою куртку, а ушел в сворованной
Барнаульский «Коммунальщик» проводит первый матч в Кубке России
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Троих пациентов доставили в Барнаул на вертолете
Свыше 700 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае
Десять бутылок коньяка украл житель Бийска
Участок улицы Гоголя перекроют на три дня
В Барнауле сбили девочку, полицейские ищут очевидцев
Парад судов пройдет в Барнауле
В Барнауле на улице Советской Армии перенесли остановку