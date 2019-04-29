Директор аптеки обвиняется в получении взятки

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-29T16:38:59+03:00

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Директор Славгородского филиала АКГУП «Аптеки Алтая» обвиняется в получении взятки.

Следствие установило, что в 2016 году директор филиала получила от менеджера одной из фирм более 27 тысяч рублей.

- За эти деньги она должна была провести юридическую махинацию и сделать это ООО основным поставщиком товаров для нужд своего предприятия и заключить с ним договоры, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На протяжении трех месяцев деньги частями поступали на счет директора аптеки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере». Следователи собрали достаточно доказательств вины директора, в связи с чем дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU