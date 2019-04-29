2019-04-29T14:22:12+03:00
Происшествия

Рубцовчанка табуретом забила знакомого

Анна СЕМИНА
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Женщина ударила гостя табуретом по головеЖенщина ударила гостя табуретом по головеФото: Анна СЕМИНА
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51-летняя жительница Рубцовска забила табуретом 32-летнего знакомого. Мужчина скончался.

Следствие установило, что в феврале женщина вместе со своим сожителем пустили в свой дом не имеющего постоянного места жительства 32-летнего знакомого.

- Они все вместе выпили, и уже во время застолья возникла ссора. Гость нецензурно оскорбил хозяйку, на что она сильно обиделась, схватила табурет и несколько раз ударила мужчину по голове, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

После этого мужчину выгнали на улицу. Через несколько дней от полученных травм он впал в кому и впоследствии скончался в больнице. По данному факту завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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