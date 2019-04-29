2019-04-29T13:51:44+03:00
Общество

Более 1500 фронтовиков, узников и блокадников получат подарки в честь Дня Победы

Анна СЕМИНА
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Подарочный набор ко Дню ПобедыПодарочный набор ко Дню ПобедыФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В честь 74-й годовщины Великой Победы в Алтайском крае более полутора тысяч фронтовиков, узников концлагерей и блокадников получат подарки. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщил губернатор Виктор Томенко.

На сегодняшнем оргкомитете губернатор Алтайского края также заявил, что планирует лично поздравить фронтовиков по месту их жительства.

- Помимо этого запланирована встреча главы региона с ветеранами Великой Отечественной войны, которые находятся на лечении в Краевом госпитале для ветеранов войн. А 9 мая в здании администрации состоится традиционный торжественный прием губернатора Алтайского края, - отмечают в правительстве.

В общей сложности виновники торжества получат 1503 подарка. Наборы составляли с учетом пожеланий и отзывов фронтовиков. В них вошли продуктовые наборы, кондитерские изделия, кружки, полотенца и так далее. Кстати их уже начали вручать, причем лично. Тем ветеранам, кого представители администрации не застали дома, оставляют записки куда можно обратиться за получением набора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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