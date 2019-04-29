Почти 500 кг бельгийских груш уничтожили в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-29T13:49:02+03:00

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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай уничтожили партию свежих бельгийских груш весом почти 500 кг.

Специалисты ведомства обнаружили их при проведении совместно с Алтайской таможней контрольно-надзорных мероприятий. Партию бельгийских груш выявили на плодоовощном рынке Барнаула. Данная продукция запрещена к ввозу на территорию страны. В общей сложности инспекторы выявили на хранении и реализации три партии подкарантинной продукции, весом 468 килограммов.

- Так как данная продукция была ввезена с нарушениями, она была изъята из обращения, - сообщают в пресс-службе ведомства.

На днях груши вывезли на полигон и раздавили тяжелой техникой.

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ИСТОЧНИК KP.RU