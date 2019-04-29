2019-04-29T13:49:02+03:00
Общество

Почти 500 кг бельгийских груш уничтожили в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай уничтожили партию свежих бельгийских груш весом почти 500 кг.

Специалисты ведомства обнаружили их при проведении совместно с Алтайской таможней контрольно-надзорных мероприятий. Партию бельгийских груш выявили на плодоовощном рынке Барнаула. Данная продукция запрещена к ввозу на территорию страны. В общей сложности инспекторы выявили на хранении и реализации три партии подкарантинной продукции, весом 468 килограммов.

- Так как данная продукция была ввезена с нарушениями, она была изъята из обращения, - сообщают в пресс-службе ведомства.

На днях груши вывезли на полигон и раздавили тяжелой техникой.

Читайте также:

Десять бутылок коньяка украл житель Бийска

31-летнего бийчанина подозревают в краже десяти бутылок коньяка. Их вынесли из одного из магазинов наукограда (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор аптеки обвиняется в получении взятки
Рубцовчанка табуретом забила знакомого
Более 1500 фронтовиков, узников и блокадников получат подарки в честь Дня Победы
В Барнауле поезд наехал на меломана, но тот выжил
На Алтае мужчина попытался заживо сжечь молодую супругу
Инспектора ГИБДД подозревают в мошенничестве
Барнаульцев приглашают на уборку Ленточного бора
На Алтай-Коксе подвели итоги конкурса по охране труда
Домушник оставил на месте преступления свою куртку, а ушел в сворованной
Барнаульский «Коммунальщик» проводит первый матч в Кубке России
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Троих пациентов доставили в Барнаул на вертолете
Свыше 700 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае
Десять бутылок коньяка украл житель Бийска
Участок улицы Гоголя перекроют на три дня
В Барнауле сбили девочку, полицейские ищут очевидцев
Парад судов пройдет в Барнауле
В Барнауле на улице Советской Армии перенесли остановку