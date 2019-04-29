На Алтае мужчина попытался заживо сжечь молодую супругу

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-29T12:05:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Республике Алтай в колонию отправится 40-летний житель Усть-Канского района, за то что пытался заживо сжечь собственную жену.

Трагедия произошла 22 июня 2017 года. В тот злополучный день мужчина вернулся домой после бурного застолья.

- Уже в аиле между ним и его женой, с которой он расписался несколькими месяцами ранее, произошла ссора из-за какой-то мелочи. Мужчина облил 30-летнюю женщину бензином и поджог ее. Однако очень быстро осознал, что натворил и потушил огонь, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

Врачи боролись за жизнь несчастной женщины, но 2 декабря она скончалась от острой дыхательной недостаточности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что мужчина совершил преступление спустя всего несколько месяцев после освобождения из тюрьмы. Очередной вердикт ему вынесли с учетом того, что это был рецидив. Таким образом, изувер получил 9,5 лет колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU